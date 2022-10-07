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Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletti! Caniye bir 'ağır' tokat da istinaftan

Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletti! Caniye bir 'ağır' tokat da istinaftan

ATAŞEHİR'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz samuray kılıcıyla öldürmüştü. İstinaf mahkemesine taşınan davada sanık Göktuğ'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değiştirilmeyerek onandı. Kararda Yargıtay yolunun açık olduğu ifade edildi.

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Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un (27) yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, sanık Boz’u “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

"Yargıtay yolu açık"

Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu. Oy birliğiyle verilen kararda Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

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