Yola yattı yardıma gelen kadını taciz etti! Denizli'de avukat dehşeti yaşattı

Avukat aracı kaçırmaya çalıştı

İlk başta engelli bir birey olduğunu düşündüğü F.K'ya yardım etmek için park ettiği aracından inen direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kösüre'nin ekiplerin bölgeyi kolay bulması için 50 metre ilerideki okulun tabelasına bakmaya gitmesini fırsat bilen F.K., araca binerek kaçırmaya çalıştı.