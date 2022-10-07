Yola yattı yardıma gelen kadını taciz etti! Denizli'de avukat dehşeti yaşattı
DENİZLİ'de bir kişi akan trafikte yol ortasına sereserpe uzandı. Bunu yapan kişi bir avukattı. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Uyuşturucu etkisindeki avukat, yardıma gelen kadın direksiyon eğitmeni olan Tuğba Kösüre'ye dehşet dolu anlar yaşattı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen avukat F.K. (35), sürücü kurslarının direksiyon eğitimlerini verdiği Ali Marım Bulvarı'nda yola atlayarak araçların önünü kesmeye başladı.
Eğitim araçlarının yanı sıra yolu kullanan diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşatan F.K., boylu boyunca yolun ortasına uzandı.
Zarar vermemek için durdu yardıma gittiğine pişman oldu
Öğrencisini almak için başlangıç noktasına gitmekte olan direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, önce eğitim alanındaki flamaları fırlatan, ardından aracın önüne atlayan F.K.'ya zarar vermemek için frene bastı.
Avukat aracı kaçırmaya çalıştı
İlk başta engelli bir birey olduğunu düşündüğü F.K'ya yardım etmek için park ettiği aracından inen direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kösüre'nin ekiplerin bölgeyi kolay bulması için 50 metre ilerideki okulun tabelasına bakmaya gitmesini fırsat bilen F.K., araca binerek kaçırmaya çalıştı.