Erdoğan'ın LGBT ve aile önerisine Kılıçdaroğlu'ndan 'zorbasın' tepkisi

Anayasa değişikliğine başörtüsü ile birlikte LGBT tehlikesine karşı ailenin güçlendirilmesini içeren maddelerin de konulması çağrısı yapan Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki "başörtüsü" polemiği devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki tartışmalar üzerinden yaptığı ''Son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular, aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız'' açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Buradan genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim.

"Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz" dedik.

CHP'den gelen eleştirilere yanıt

Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak.

Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz.

"Benimle misiniz" diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz.

Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim.

"Sen yasakçısın sen gaddarsın"

Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın.''

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin, değilsin; bunu burada göreceğiz. Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular. LGBT’yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT’ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim."