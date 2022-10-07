Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını açıkladı. Erdoğan, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bugünü işaret ederek "Alevilerle ilgili yeni adım atacağız" demişti. Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla cemevleri ile ilgili yeni adımları açıkladı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemizdeki Alevi-Bektaşi toplumunun beklentilerine ilişkin geniş kapsamlı çalışma yaptık. 1585 Cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı. Ayrıntılı çalışmalar yürütüldü.

Bugün burada bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar kamu desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır.

İnanç önderlerinden talep edenlere kadro verilebilecek

Aynı şekilde cemevlerinde hizmetleri yürütmekten sorumlu inanç önderlerinden talep edenlere kadro verilebilecektir. Bu adımların Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."