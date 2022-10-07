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Altılı masada bir çatlak daha! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Doğru bulmuyorum

Altılı masada bir çatlak daha! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Doğru bulmuyorum

Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisine altılı masanın büyük ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi. Akşener başörtüsü meselesinin çözüldüğüne dikkat çekerek 'kapanan yaralar ile uğraşmayalım' vurgusu yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi, kamuoyunun gündemine oturdu.

Gündemde başörtüsü sorunu kalmamasına rağmen başörtüsü için yasa teklifi veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masadan da ilk tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den eleştiri geldi.

'Kapanmış yaralar' vurgusu

Konuyla ilgili Sözcü gazetesine konuşan Akşener, başörtü sorununun daha önce çözüldüğüne dikkat çekerek "Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Türkiye’nin çok acil çözüm bekleyen sorunları var." ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu sözlerinin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz yaşayan ittifakın büyük ortaklarından CHP kanadında nasıl bir tepkiyle karşılanacağı merak konusu oldu.

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