AK Parti asgari ücret zammını açıkladı! Asgari ücret 7 bin 500 lira olacak...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücrete 2023 Ocak ayında yapılacak asgari ücreti açıkladı. Demiröz'ün açıkladığı rakam, uzmanların tahminleriyle örtüştü...
AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları çerçevesinde, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet Çorum'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vedat Demiröz, asgari ücret artışı ile ilgili rakam verdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yılbaşında asgari ücrette ciddi bir iyileştirme yapılacağının sinyalini vermişti. Konuyla değerlendirmelerde bulunan Demiröz, şunları kaydetti:
Asgari ücret devlete yük getirmiyor
- İşverenlerimize, KOSGEB ve diğer bütün küçük esnafımıza çeşitli destekler veriyoruz. Öncelikle asgari ücretten başlayım. 5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Birde herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok.
'Benim tahminim o civarlarda'
- Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir.
İşverenler o vergilerden muaf
- Dediğimi gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak.