Etkisi dudak dolgusunu aratmıyor dudak dolgunlaştırmak için doğal kürler!

Dolgun dudaklara sahip olmak hemen her kadının hayali. Ancak maalesef ki bu isteği kabul olan yalnızca küçük bir azınlık var. Dudaklarınızın ince olmasını dert etmenize gerek yok. Yapay dolgu maddelerini dudağınıza enjekte ettirmeden, dudaklarınızı dolgun gösterebilirsiniz. İşte dudakları dolgun gösteren doğal yöntemler!

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Botoks, dolgu gibi pahalı işlemlerden maddi sebepler ya da sağlık endişesiyle faydalanamıyorsanız haberimiz size göre. Dudaklarınızı doğal kürlerle çok daha dolgun gösterebilirsiniz. Arzu ettiğiniz görünüme kavuşacağınız dudaklarınız için ipuçlarımızı paylaşıyoruz. İşte dudakları dolgun göstermenin sırları...

Dolgunlaştırıcı nane yağı

Nane yağı, bulabileceğiniz en kolay dudak dolgunlaştırma tarifi olabilir. Sürdüğünüzde harika bir his veriyor ve size her zaman arzu ettiğiniz dolgun dudakları verecek.

İçindekiler:

En sevdiğiniz dudak parlatıcısı

1 ila 3 damla nane yağı

Yapılışı: Nane yağını dudak parlatıcı tüpünüze koyun ve iyice karıştırmak için bir pamuklu çubuk kullanın. Parlatıcıyı her kullandığınızda, nane yağı dudaklarınızı dolgunlaştıracaktır.

Acı biber

Acı biber baharatlıdır ve muhtemelen içinde acı olan bir şey yediğinizde dudaklarınızın ne kadar karıncalandığını biliyorsunuzdur. Bu yüzden bu dolgunlaştırıcı harika bir seçenek.

İçindekiler:

Zeytinyağı

Bir tutam acı biber

Yapılışı: Acı biberi çok ince ezip zeytinyağına karıştırın. Küçük dozlarda dudaklarınıza sürün.

Anason yağı dudak dolgunlaştıcı

İşte yapması çok kolay, ancak dudaklarınızı dolgun ve güzel göstermek için faydalı olacak bir başka doğal dudak dolgunlaştırıcı. Muhtemelen tüm malzemeleri baharat satan marketlerde bulabilirsiniz.

İçindekiler:

2 çay kaşığı balmumu

2 çay kaşığı Hindistancevizi yağı

2 yemek kaşığı tatlı badem yağı

2 damla anason yağı

Yapılışı: Balmumu ve hindistancevizi yağını küçük bir kapta ve mikrodalgada 20 saniye karıştırın. Badem ve anason yağını ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı soğutun ve dudaklarınıza uygulayın.

Vazelinli ve tarçınlı dudak dolgunlaştıcı

Yukarıda diğer dolgunlaştırıcıların birkaçında tarçın gördünüz. Bunun nedeni size güzel dolgun dudaklar vermek için harika olmasıdır. Muhtemelen dolabınızda zaten biraz olduğundan, bugün bu tarifi denememek için hiçbir neden yok.

İçindekiler:

Tarçınlı

Vazelin

Yapılışı: Bir tutam veya iki tutam tarçını küçük bir Vazelin kabına karıştırın ve istediğiniz zaman dudaklarınıza uygulayın.

Toz şekerli dudak balsamı

Bu yöntem, dudakları yumuşatmak, dolgun ve mükemmel hale getirmek için süper etkili. Hem de muhtemelen ihtiyacınız olan her şeye kendi mutfağınızda sahipsiniz.

İçindekiler:

Toz şeker

Zeytinyağı

Yapılışı:

Şekerli macun yapmak için eşit miktarda şeker ve zeytinyağını birleştirin. Karışımı dudaklarınıza nazikçe masaj yapmak için bir diş fırçası veya parmağınızı kullanın.