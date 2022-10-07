BIST 3.562
DOLAR 18,59
EURO 18,15
ALTIN 1.013,42
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Otomobil devi Volkswagen'den Çin'e milyar dolarlık yatırım

Otomobil devi Volkswagen'den Çin'e milyar dolarlık yatırım

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'e milyar dolarlık bir yatırıma hazırlanıyor.

Abone ol

Şirkete yakın kaynaklar, VW'nin Çin'de 990 milyar dolarlık ortak girişim yatırımı ile yazılım üretmek istediğini belirtiyor.

VW'nin, resmi açıklama için Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki seçimleri beklediği kaydediliyor. Aşağı Saksonya eyaleti, VW'nin en büyük ikinci hissedarı konumunda ve eyalet yönetiminin şirketin yönetim kurulunda 2 koltuğu bulunuyor.

Pazar günü yapılacak seçimin ardından VW'nin önümüzdeki hafta resmi kararını açıklayacağı aktarıldı.

VW, toplam satışlarının yüzde 40'ını ve toplam kârının yarısını Çin pazarından sağlıyor. Çin'de birden çok ortak girişimi bulunan Alman üretici, JAC ile kurduğu ortak girişimin yüzde 75'ini, SAIC ile ortak olduğu şirketin yüzde 50'sini ve FAW ile ortak girişiminin de yüzde 40'ını kontrol ediyor.

VW'nin Almanya'da faaliyet gösteren yazılım şirketi Cariad ise, Bosch ile ortak bir şekilde otonom sürüş teknolojisi geliştiriyor.

Kaynak: Reuters

ÖNCEKİ HABERLER
Nusret salatası tulum peynirli salata tarifi tadı damakta kalıyor!
Nusret salatası tulum peynirli salata tarifi tadı damakta kalıyor!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Juventuslu Di Maria'ya eli silahlı 3 hırsız şoku
Juventuslu Di Maria'ya eli silahlı 3 hırsız şoku
Mevlid Kandili namazı kaç rekat nasıl kılınır, Diyanet Mevlid Kandili namazı niyeti nasıl yapılır?
Mevlid Kandili namazı kaç rekat nasıl kılınır, Diyanet Mevlid Kandili namazı niyeti nasıl yapılır?
Konu komşuya dağıtmak için yapıp hepsini siz yiyeceksiniz! İşte ağızda dağılan mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifi
Konu komşuya dağıtmak için yapıp hepsini siz yiyeceksiniz! İşte ağızda dağılan mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifi
ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de tahminleri aştı
ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de tahminleri aştı
Nurgül Yeşilçay İran'da istenmedi! İran'da yaşadığı kötü günleri anlattı
Nurgül Yeşilçay İran'da istenmedi! İran'da yaşadığı kötü günleri anlattı
Muğla'da düşen yıldırım orman yangını çıkarttı!
Muğla'da düşen yıldırım orman yangını çıkarttı!
Sanna Marin: Türkiye ümit ederim ki NATO üyeliğimizi onaylayacaktır
Sanna Marin: Türkiye ümit ederim ki NATO üyeliğimizi onaylayacaktır
Mevlid Kandili'nde çekilecek esmalar ve zikirler saat kaçta okunur?
Mevlid Kandili'nde çekilecek esmalar ve zikirler saat kaçta okunur?