Sokağa çıkma ve maske ihlaliyle kesilen cezalarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yazılan 2.7 milyar liralık cezadan vazgeçildiğini belirtti. Elitaş, ayrıca toplam tutarı 27.6 milyar olan öğrenim kredisinde de bütün faizleri sildiklerini söyledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM AK Parti grubunda gazetecilere açıklama yaptı.

Torba kanun olarak bilinen teklifle ilgili bilgi veren Eltaş, “Kanunun birinci maddesi Gelir Vergisi Kanunu vergiden muaf esnaf düzenlemesi. Mesken çatılarından elektrik enerjisi, rüzgar enerjisi üretimiyle ilgili yapılan işler 10 KW'ya kadar üretimlerde defter tutma ihtiyacı yoktu. Sonra 25 KW çıkarmıştık. Dünyadaki enerji krizinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla vatandaştan büyük bir talebin geldiğini ve teknolojik gelişmelerin bundan 6-7 yıl önce bir metrekarede 80 vat üretilirken bugün 300 vatlık enerji üretimine geçtiğini, teknolojinin sürekli ilerlediğini görerek 50 KW'ya kadar olan mesken çatılarındaki elektrik üretimleri vergiden muaf hale gelecek” ifadelerini kullandı.

"Bütün faizleri siliyoruz"

Elektrik ve doğalgaz yardımı yapan iş yerlerinin vergi ve sigortadan muaf olacağını aktaran Elitaş, “İşverenlerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak bin TL’ye kadar yaptıkları yardım, gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak. AR-GE ile ilgili 1 milyon liraya kadar yapılan desteği 2 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türkiye’den giden Türk işçilere ücret ödemelerini gelir vergisinden istisna hale getiriyoruz. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi bugüne kadar almış, bir de 26 bin kişi de katkı kredisi almış. Bunların toplamı 27.6 milyarlık tutara ulaşmış. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede hem geçmiştekilerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde bütün faizlerini siliyoruz, ana para haline döndürüyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 9 milyon dosya

Elitaş, şöyle devam etti:

“Telekom şirketleri, GSM, doğalgaz, elektrik, belediyeye olan su borçları, vatandaşın birbirleriyle olan borçları 2 bin lira ve altındaki borçlarda defter kayıt belgelerinden düşerek sonlandırmış oluyorlar. Yaklaşık 9 milyon dosya, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Bunun toplam bedeli de hemen hemen 20 milyar civarında. Maskeyle ilgili 2.7 milyar liralık maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yazılmış cezalar vardı. Bu alacaktan vazgeçiliyor. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği son sınıflarında okuyan öğrencilere asgari ücret kadar ücret veriliyor. Bu devlet üniversiteleri değil tüm üniversiteleri kapsayan şekilde Tıp ve Diş Hekimliği öğrencilerine asgari ücret tutarında ödeme yapılacak.”