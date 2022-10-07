Meteorolojiden 19 il için sarı uyarı! İstanbul'da sağanak trafiği durdurdu Orhan Şen uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil 19 şehir için sağanak yağış uyarısı geldi. İstabul'da uyarının yapıldığı sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu ve trafik durma noktasına gelirken, sağanağın ardından gökkuşağı oluştu. İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışlı havanın hafta sonu birçok bölgede etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle sabahın ilk saatlerinden itibaren trafik neredeyse durma noktasına geldi. Yağışla beraber ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu. Orhan Şen, İstanbul ve diğer iller için uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdenizin iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.