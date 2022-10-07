Hasan Can Kaya bir ilke imza atıyor! Yeni projesini duyurdu: Çalışmalar başladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Hasan Can Kaya müjdeli haberi sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımla duyurdu. Youtube'da yayınladığı Konuşanlar programı ile şöhret kapılarını ardına kadar açan ünlü komeyen ilk sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Youtube'da yayınladığı 'Konuşanlar' programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın EXXEN'i kurmasıyla birlikte yayın hayatına dijital platformda devam eden Hasan Can Kaya bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Hasan Can Kaya bir ilke imza atıyor

Konuşanlar programı sayesinde son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran 32 yaşındaki ünlü komedyen Hasan Can Kaya kariyerinde bir ilke imza atıyor. "Beni rehavet bitirebilir. Mizah yapma isteğin azalır ve neşeni kaybedersen o mizahçı bitmiştir" diyen ünlü isim 'Çok Aşk' isimli ilk sinema filmi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çok Aşk Şubat'ta vizyonda

Hasan Can Kaya’nın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “Çok Aşk” isimli filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yapacak. Bu ay ön hazırlıklara başlayacak olan ekip, kasımda İstanbul’da sete çıkacak. Romantik komedi türündeki filmin ise şubat ayında sömestr sezonunda vizyona gireceği öngörülüyor. Öte yandan ünlü yönetmen Kıvanç Baruönü; Cem Yılmaz, Ata Demirer, Gupse Özay gibi ünlü komedyenlerin filmlerini yöneterek, komedi sektöründe iyi bir isim yapmıştı.

Hasan Can Kaya 'ajans' iddialarına böyle cevap vermişti

Konuşanlar programı ile kırıp geçiren Hasan Can Kaya geçtiğimiz aylarda Konuşanlar seyircisinin oyunculuk ajanslarından getirildiği iddialarına katıldığı bir programda cevap vermişti. Ünlü komedyen programa katılan herkesin gerçek seyirci olduğunun altını çizerken şu ifadeleri ku llanmıştı;

Seyircilerimin bırak cast olmasını bir kişi de çıkıp, 'Hasan Can'ın ekibinden bana şu cümleyi dedirttiler' desin ben programımı veririm. 100'üncü bölümü çektik. 'O cümleyi o cevabı nasıl verdi ?'diyenler oluyor. Benim zaten işim bu. Bu herkesin yapamayacağı bir durum. Bizim işimizde hep bir hile arama var. Eleştirmek isteyen her zaman bir şey bulur zaten.

Hasan Can Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989’da Güngören’de doğdu. Emre Karayel ve Demet Evgar'ın fenomen dizisi 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk'ta senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

Konuşanlar Talk Show

Hasan Can Kaya - Stand Up Party

Bir Yeraltı Sit-com'u