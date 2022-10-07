Rusya bırakıp kaçtı! Ukrayna'nın ele geçirdiği savaş ganimetleri şok etkisi yarattı

Önce Harkov son olarak da Herson'da Ukrayna karşısında hezimete uğrayan Rus ordusunun çekildiği bölgelerden kaçarken geride bıraktığı savaş ganimetleri şok etkisi yarattı. Ukraynalı askerler savaş süresince 460 Rus tankının yanı sıra 92 top sistemi, 448 zırhlı muharebe aracı, 195 zırhlı personel taşıyıcı, 92 kundağı motorlu top ve 44 adet de çoklu roketatar sistemi ele geçirdi.

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Eylül ayında Harkov, Ekim ayının başında ise Herson'da ağır mağlubiyet yaşayan Rus ordusu, Donetsk'te Ukraynalıları durdurmayı deniyor. Rus yanlısı ayrılıkçılar, bu sabah kilit kavşak noktası Bakhmut çevresinde yer alan bazı bölgeleri geri aldıklarını iddia eden bir açıklama yaptı.

Rus işgalciler, Perşembe günü füzelerle vurdukları Zaporijya'ya bu sabah ilk kez kamikaze drone saldırısı düzenledi. Altyapı tesislerini hedef alan saldırıda kullanılan drone ise, İran üretimi Şehid-136.

Zaporijya'da Perşembe günü sivillerin yaşadığı binaları enkaza çeviren füze saldırısında can kaybı 11'e çıktı. Beş ve dört katlı binaların enkazını tarayan kurtarma ekipleri, 21 Ukraynalıyı canlı kurtarmayı başardı.

Savaş Araştırmaları Enstitütüsü (ISW), Rusya'nın son günlerdeki saldırılarında kullandığı İran üretimi kamikaze insansız hava araçlarının savaşın gidişatını önemli ölçüde değiştirmeyeceğini belirtiyor. "İran'ın kamikaze drone'ları HIMARS değil" diyen ISW, Rusların söz konusu insansız hava araçlarını çoğunlukla cephe hatlarının yakınlarındaki kilit noktalarda kullanmadığının altını çiziyor.

Amerikan füze sistemi HIMARS'ların yaz başında Ukrayna'ya ulaşmasıyla, savaşın kaderi değişti. 80 kilometre menzili bulunan çoklu roketatar sistemleri cephe arkasındaki Rus karargahlarını ve cephanelerini havaya uçurdu. İlkbaharda Donbas ve güneyde ilerleyen Rus işgalciler önce durduruldu, ardından yaz mevsimi sonunda Ukrayna'nın karşı saldırısı geldi.

Bir haftada 500 km2

Karşı taarruzun başladığı ilk yer olan Herson bölgesinde ilk haftalarda büyük bir ilerleme sağlanamasa da, Ekim ayına girilmesiyle tablo değişti. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Perşembe akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 1 Ekim'den bu yana Herson bölgesinde 500 kilometrekareden fazla toprağı Rus işgalcilerden kurtardıklarını söyledi.

Özellikle Herson'un kuzeydoğusunda Rusları mağlup eden Ukrayna birlikleri, onlarca yerleşim birimini de geri aldı.

Güneydeki Herson, Rus lider Vladimir Putin'in düzmece referandumun ardından 'resmen' ilhak ettiğini açıkladığı yerlerden biri. Herson'la Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım yarımadası arasında ise, Dinyeper Nehri bulunuyor.

Ukraynalılar, karşı taarruza geçmeden önce haftalarca Dinyeper Nehri üstündeki köprüleri bombardımana tuttu. Uzun menzilli füzeler ve HIMARS'ların kullanıldığı saldırıların hedefi, Kırım'la Herson arasındaki bağlantıyı koparmaktı.

4 dakikalık video

Harkov'un ardından Herson'da da mağbuliyete sürüklenen Ruslar arasında yaşanan kaos, Moskova'nın atadığı işgal yöneticisinin Putin'in 'beceriksiz' komutanlarını haşlamasıyla doruğa çıktı. CNN International, Rusların görevlendirdiği yönetici Kirill Stremousov'un Telegram hesabında yayımladığı dört dakikalık video mesajı manşetine taşıdı.

İşgalcilerin yerel yönetim yardımcısı Stremousov, Herson'da sürekli mevzi kaybeden 'beceriksiz' Rus komutanların tutuklanmasını istedi. CNN'ne göre, Moskova tarafından atanan yerel yöneticinin Kremlin'i ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu sert şekilde eleştirdiği video, bir ilk niteliği taşıyor. 'Herson'daki Rus yönetici yardımcısı, amansız savaşın sert eleştirisinde 'beceriksiz' komutanlara fırça attı' başlığını seçen CNN, Kirill Stremousov'un arkasında Putin'in portresinin bulunduğu makam odasında çekilmiş bir fotoğrafını da kullandı.

Rus resmi medyası ise, Herson yakınlarındaki bir otobüsün sabah 07.05 sularında Ukraynalılar tarafından roketle vurulduğunu, dört kişinin öldüğünü ileri sürdü. Ria Novosti, otobüs saldırısında Amerikalıların Ukrayna'ya gönderdiği HIMARS'ların kullanıldığını iddia etti. TASS haber ajansı ise, HIMARS roketlerinin Daryevski Köprüsü'nden ateşlendiğini duyurdu. Daryevka köyü yakınlarındaki Daryevski Köprüsü, Inhulets Nehri üstünde kurulu.

Kanada ordusu, Rusya'nın Herson'da kaybettiği bölgeleri yeniden işgal etmesinin yakın zamanda pek mümkün görünmediğini açıkladı. Kanada'ya göre, Ukraynalıların Dinyeper Nehri'nin kuzeyinde yeni muharebeler kazanmaları sürpriz olmayacak ve Rusların karşı saldırıya geçmek için yeterli kaynağı yok.

Hafta içinde Rus ordusunun toprak kaybettiğini kabul eden Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yitirilen yerleri yeniden işgal edeceklerini söyledi.

Ukrayna'da bataklığa saplanan Rus lider Putin, yedi ay direndiği 'kısmi seferberlik' kararını 21 Eylül sabahı açıklamak zorunda kaldı. 300 bin yedek askerin Ukrayna'ya gönderileceğinin duyurulmasıyla, yüzbinlerce Rus ülkeden kaçtı.

Bazılarının hiç tamire ihtiyacı yoktu

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, sekizinci ayı dolmak üzere olan savaşta en az 70 bin askeri öldürülen ya da yaralanan Rus ordusunun cephe hattında yaşadığı felaketin bir başka boyutunu ortaya çıkardı. Ukraynalılar bugüne kadar Rus işgalcilerin 500'den fazla tank kaybettiğini bildiriyor. Wall Street Journal muhabirleri ise, Ukrayna birliklerinin 24 Şubat'tan bu yana Rus işgalcilerden 460 tank ele geçirdiğini hesapladı. Ukraynalılar ayrıca 92 top sistemi, 448 zırhlı muharebe aracı, 195 zırhlı personel taşıyıcı, 92 kundağı motorlu top ve 44 adet de çoklu roketatar sistemini Ruslardan almayı başardı.

Savaş ganimetlerini yeniden Rus askerlere karşı kullanan Ukraynalılar, zaten aşina oldukları tankları bazen basit bir tamirden geçirdikten sonra cepheye sürdü. WSJ, Rusların kaçarken terk ettikleri tank ve diğer zırhlı araçların ise hiçbir tamire ihtiyaç duymadan savaşta kullanıldığını hatırlatıyor.

Eski tamirci ve şimdinin gönüllü askeri Gena Chiposhyn, Rusların Harkov İzyum'da terk ettiği bir tankı temizliyor.

WSJ, Rusların kaybettiği ve Ukraynalıların eline geçen silahların, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiklerinden fazla olduğunu aktarıyor. Yalnızca ABD, bugüne kadar Ukrayna ordusuna 17 milyar doları aşan tutarda silah sevkiyatı yaptı.

İngilizler "440 tank 650 zırhlı araç ele geçirildi" dedi

Wall Street Journal'ın haberinden bir gün sonra benzer bilgiler İngiltere istihbaratının günlük raporuna da yansıdı. İngiliz gizli servisi, Ukrayna ordusunun halihazırda savaşta kullandığı tankların yarısının ele geçirilen Rus tankları olduğunu duyurdu. İngilizlere göre, Ukraynalılar işgalin başladığı 24 Şubat'tan beri en az 440 tank ve 650 zırhlı araç ele geçirdi.

İngiliz gizli servisi, çoğu zaman apar topar geri çekilen veya kaçmak zorunda kalan Rus askerlerinin tanklar veya diğer zırhlı araçları imha etmek için zaman bulamadığını vurguluyor.