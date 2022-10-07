Rusların cinsel arzuları başlarına dert açtı! Herkes Ukraynalı 'Mata Hari'yi konuşuyor
Savaş nedeniyle evinden kaçan 18 yaşındaki bir kadın, Ukrayna'nın 'Mata Hari'sine dönüştü. Flört uygulaması üzerinden konuştuğu Rus askerleri kandırıp yerlerini ve silah fotoğraflarını ele geçirdi. Genç kadının ele geçirdiği bilgileri Ukrayna yanlısı uzmanlarla paylaşarak Rusları ifşa etmesi Alman casus Mata Hari'nin hikayesini hatırlattı.
Dailymail’in haberine göre Lisa adlı Ukraynalı genç kadın, bir flört uygulamasında sahte bir profil oluşturarak askerlerden hoşlanan genç bir Rus kadın olduğunu yazdı. Kısa süre sonra, metinler, videolar ve sesli mesajlar gönderen Rus askerleri ile sohbet etmeye başladı.
Lisa’ya ilham veren ise TikTok'ta bir Rus askeriyle arkadaş olan, nerede görev yaptığını soran ve Ukrayna ordusuna bilgi aktaran bir kadın oldu.
Rus askerlerden bilgi alıp gazetecilere gönderdi
Lisa'ya mesaj atan 24 yaşındaki Rus asker Ilgis Hafızov, düğün parası biriktirmek için askerlik yaptığını, ancak daha sonra nişanlısından ayrılarak bir araba almaya karar verdiğini söyledi. Lisa’ya "Bir BMW için para biriktiriyorum" diyerek övündü.
Lisa, ise bu bilgileri askerlerin yerlerini belirlemek için internet verilerini kullanan Slidstvo.info'dan araştırmacı gazetecilere aktardı.