Sade makarnadan sıkılanlar için beşamel soslu fırında makarna tarifi

Makarna mutfaklarımızda çoğunlukla olan ve sık sık tüketilen bir lezzettir. Haşlanmış ve soslu makarna tariflerinden artık sıkılanlar için kolay ve en lezzetli şekliyle beşamelli fırında makarna tarifini çok seveceksiniz.

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Son zamanlarda fırında makarna tarifleri çeşitlense de en sadesi ve hafif lezzetiyle damak lezzetinize yer edecek fırında makarna tarifini deneyin çok seveceksiniz. Tarif defterinize eklemeyi unutmayın.

Malzemeler

1 paket fırın makarna

1 tatlı kaşığı tuz

Su

Beşamel sos için;

1 çay bardağı sıvı yağ (ya da 2 yemek kaşığı tereyağı)

2 yemek kaşığı un (silme olmasın, tepeleme de olmasın)

4 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

6-7 parça Tereyağı (yoksa margarin de olabilir)

Yapılışı

Öncelikle makarnayıı tuzlu suda haşlayın.

O haşlanırken beşamel sosu hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar karıştırarak pişirin.

Daha sonra makarnayı süzüp borcama yerleştirin.

Daha sonra beşamel sosu üzerine gezdirin.

Kuru bir yer kalmamalı. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpebilirsiniz.

En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyun.

Sonunda ortalarına da bir kaç parça koyun ve 180 derece ısıtılmış fırına verebilirsiniz.

Yarım saat kadar pişirin. Fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için bekletebilirsiniz. Afiyet olsun.

Püf noktalar

Beşamel sosta un ve yağı kavurmayı muhallebi gibi hepsini tencereye koyup kaynatmak gerekiyor. Makarnanın sığacağı her tepsiyi kullanabilirsiniz. Fırında piştikten sonra dışarı çıkartıp en az 15-20 dakika bekletiniz.