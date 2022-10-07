Yemeğin yanına koyup, yemekten fazla yiyeceğiniz mor lahana turşusu tarifi

Hemen hemen her şeyden yapılan turşular, yemeklerin yanında her sofrada mutlaka bulunur. Genellikle biber ve salatalıktan yapılan turşuların yanında mor lahana turşusu da severek tüketiliyor.

İşte genellikle lokantalarda servis edilen mor lahana turşusu tarifi ve malzemeleri...

1 adet büyük boy mor lahana

1 su bardağı sirke

1 su bardağı içme suyu

2 adet limon

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

Mor lahana turşusu yapılışı:

Mor lahana turşusu tarifi için; ilk olarak 1 adet büyük boy mor lahananın dış yapraklarını ayırıp, atın. Sonrasında iyice yıkayın. Ardından mor lahanayı 4 eşit parçaya kesin. Keskin bir bıçak yardımı ile ince ince dilimleyin.

Dilimlediğiniz mor lahanayı derin bir kap içine bırakın. Lahanaların üzerine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu serpin. Lahanaları tuzla beraber eliniz ile 3 dakika ovalayın. Ardından mor lahanaların üzerine 2 adet limonun suyunu sıkın ve tekrar eliniz ile 2 dakika kadar ovalamaya devam edin.

Diğer yanda bir kaba 1 su bardağı içme suyu ve 1 su bardağı sirke döküp, karıştırın. Sonrasında 3 adet küçük boy kavanozun içine hazırladığınız mor lahanayı eşit bir şekilde eliniz ile bastırarak, ekleyin. Mor lahananın dibinde kalan kendi suyunu sirkeli su karışımının içine boşaltın. Sonrasında bu karışımı mor lahanaların üzerlerine eşit bir şekilde paylaştırın. Kavanozların kapağını sıkıca kapatıp, buzdolabına bırakın.

Lahana turşusunu yemeğe başlamadan önce buzdolabında 1 gün bekletin. Turşuyu açtıktan sonra buzdolabında 2-3 ay kadar saklayabilirsiniz.

Mor lahana turşusu nasıl bir turşudur?

Mor lahana turşusu, yapımı oldukça basit, hazırladıktan 1 gün sonra yenmeye hazır, kütür kütür ve çok lezzetli bir turşudur. Aynı zamanda kırmızı lahana turşusu olarak da tanınır. Özellikle lokantalarda ve kebapçılarda da sık sık servis edilen bu turşuyu ister yemeklerinizin yanında ister salatalarınızın içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Mor lahana turşusu ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 20 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası da hazırlık aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 3 küçük boy kavanoz mor lahana turşusu için geçerlidir.