Sivilce lekeleri nasıl geçer sivilce lekelerinden kurtulmak için altın değerinde tüyolar!

Cildinizdeki sivilce lekelerinden şikayetçiyseniz izleriniz derinleşmemişken doğal ve tıbbi bazı yöntemlere başvurarak sivilce izlerinizi en aza indirebilirsiniz. Sivilce izlerinin özellikle yüz bölgesine yayılması hayatı olumsuz yönde etkilemekte. Sivilce lekelerini geçirecek yöntemleri haberimizin devamında okuyabilirsiniz...

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Ergenlik dönemiyle beraber hormonların değişmesiyle özellikle yüz bölgesinde bol miktarda sivilceyle karşılaşabiliyoruz. Eğer sivilce sorununu hayatınızın bir döneminde yaşadıysanız sivilce lekelerinden de mutlaka şikayetçisinizdir. Sizin de yüzünüzde sivilce lekeleri kaldıysa aşağıda paylaştığımız yöntemlere bir şans vermelisiniz. İşte sivilce lekelerini gidermenin yolları...

Sivilce izlerine ne iyi gelir?

Peki vücuttaki sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce izlerine çözüm olarak sunulan uygulamalar şöyle sıralanabilir…

Yüzeysel/orta/derin peeling (kimyasal soyma),

Dermaroller,

Mikro iğneleme,

Mezoterapi,

PRP,

Fraksiyonel lazer,

Dolgu uygulamaları,

Cerrahi/ablatif lazerler.

Sivilce lekelerini gideren doğal yöntemler neler?

GÜL SUYU MASKESİ

Cilt temizleme de akla gelen ilk bitkisel yöntemlerden biri gül suyudur. Cilt temizlemek için birebirdir. "Yüzdeki sivilce izi nasıl geçer?" sorusunun yanıtı arayanlar için işte gül suyu maskesi tarifi:

110 ml gül suyu, iki yemek kaşığı balı, iki yemek kaşığı şekeri ve eczaneden alabileceğiniz E vitamini (iki yemek kaşık) bir kaba koyarak karıştırın. Pamuğu bu karışıma batırarak cildinize uygulayın. Ortalama 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bunu yapın. En son olarak ise ılık bir su ile cildinizi temizleyin.

LİMON VE BAL MASKESİ

Sivilce izlerine ne iyi gelir? Diyorsanız limon maskesini tavsiye ediyoruz. Yapımı çok basit olan bal tarifini verelim:

1 yemek kaşığı limon suyu ile 2 yemek kaşığı balı bir kaba koyarak karıştırın. Bu karışımı 3-4 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra ısısı 40 dereceye kadar gelene kadar bekleyin. Daha sonra sıkıntı olan bölgeye sürerek 15 dakika bekletin. Sonra ılık su ile temizleyin.

NOT: Limon yüzünüzü gerginleştirebilir. Ilık su ile yıkadıktan sonra gerginleşme gidecektir.

BAL VE ELMA MASKESİ

Sivilce izleri için maske tarifinde size bir başka yöntemi sunacağız. Elma ve bal karışımı cildinizde vitamin etkisi yaratacak. İşte tarifimiz:

Öncelikle bir adet elma ve dört yemek kaşığı bal lazım. Elmayı iyice rendeleyip krem kıvamına getireceğiz. Dört yemek kaşığı balı elmanın üzerine dökerek karıştıracağız. Cildimize hafif şekilde sürerek 10-15 dakika bekleyeceğiz. Ardından su ile yıkayıp temizleyeceğiz.

Sivilce izleri ve lazerle leke tedavisi

Sivilce izlerinin giderilmesinde kullanılan lazer yönteminde temel amaç izlerin görünümünü en aza indirmektir. Lazer tedavisi sırasında lazer ışınları iz olan bölgenin üst katmanlarına yönlendirilerek buradaki doku kontrollü tahriş edilir. Bu sayede iz olan bölgede zarar gören hücreler yenilenmeye başlar ve kollajen uyarımı ile birlikde izler de iyice silikleşir. Lazer tedavisi; hali hazırda geçmemiş sivilceleri olanlar, esmer tenliler için uygun bir yöntem değildir. Tedavinin size uygun olup olmadığına yapacağı incelemenin ardından doktorunuz karar verir.

Tedavi sırasında cilde uygulanan lazer izli bölgenin üst tabakasında gözle görülmeyecek büyüklükde delikler açar ve üst tabakada kontrollü hasar meydana getirir. Üst tabaka kalktığı için soyulan yer kendini yenileyerek alttan yeni uyarılmış cilt ortaya çıkar. Lazer ışınları üst tabakayı kazırken ortaya çıkan ısı ve ışık sağlıklı cilt hücrelerini tetikleyerek büyümelerini sağlar. Bu iki etkinin bir araya gelmesi ile izler belirsizleşir.