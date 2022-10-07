Çıtır çıtır lezzet İzmir lokma tarifi nasıl yapılır püf noktasını açıklıyoruz!

İzmir'e özgü iştah kabartan şerbetli tatların başında gelen lokma tarifini denemeye ne dersiniz? Yapılışı aşırı derecede basit, dışı çıtır içi yumuşacık İzmir lokmayı sevdikleriniz ve misafirlerinizle afiyetle tüketeceksiniz. Peki İzmir lokma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte İzmir lokma tarifi...

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Lokma dağıtma geleneğinden bildiğimiz lokma tatlısı Ege Bölgesi'nde yaygın olarak tüketilen İzmir'e nam salmış bir tatlı. Ortası delikli halka şeklinde olana İzmir lokması, deliksiz, küçük yuvarlak şekilde olanlarına da saray lokması denilir. Sünnet düğünü, kandil, mevlüt, ya da cenaze gibi özel günlerde hazırlanan lokma, İzmir'in her köşe başında halka ikram edilir. “Lokma dökmek” ya da “lokma döktürmek” anlamı da buradan çıkmıştır.

İzmir lokma malzemeleri neler?

Hamuru için:

4 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz



Kızartmak için:

2,5 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

İzmir lokma nasıl yapılır?

Ilık olması gerektiği için ilk olarak lokmaların şerbetini hazırlayın.

Öncelikle orta boy bir tencerenin içine su ve toz şekeri koyun ve eriyene kadar karıştırın.

Ocağa alıp kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra göz göz olana kadar kaynatmaya devam edin. Ardından limon suyu ilave edin.

Kıvamı iyice koyulaştığında ocaktan alarak oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

Derin bir kabın içine ılık su, maya ve toz şekeri koyun ve şeker eriyene kadar güzelce karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Hamurunuz ele yapışan cıvık bir kıvamda olmalı. Bu yüzden unu dikkatli ekleyin

Hamurunuz kıvamına gelince streç filme sarıp 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Tavanın içine sıvı yağ koyup ocağa alın ve yüksek ateşte yağı kızdırın.

Mayalanmış hamurdan elinize küçük bir parça alıp ortasına delik açın ve kızgın yağın içine atın.

Önlü arkalı kızardıktan sonra kevgir yardımıyla yağdan alın ve fazla yağını süzüp ılık şerbetin içine atın.

Şerbeti çekince servis yapın.

Afiyet olsun...