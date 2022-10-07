Bu burçlar dürüstlükleri ile herkese örnek! Ağzından tek bir yalan duyamazsınız

Yalan, her ne kadar kötü davranış olsa da, bazı durumlarda söylemek gerekebiliyor. Ancak bazı kişiler, yalan söylemeyi kendine adet edinmiş ve her iki lafından biri yalan. İşte astroloji dünyasında yalandan asla hoşlanmayan burçlar...

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Kimi insanlar, mecbur kaldığı zamanlarda yalan söyleyerek işlerini halleder ve yalan söyleyerek hayatlarını sürdürür. Bu kişiler, yalan söylemekten asla çekinmez ve daha sonrasında da bir huzursuzluk hissetmezler. Tam tersi olarak bazı insanlar da vardır ki, ucunda ne olursa olsun doğruları söylemekten vazgeçmezler.

Yalan söylememek onlar için çok önemlidir ve bu özelliklerinden ne olursa olsun vazgeçmezler. Hayatlarında da, kendileri gibi dürüst insanların olmasını isterler.

İşte hayatlarında yalana asla yer vermeyen burçlar...

Koç

Koç burcuna sahip olan insanlar yaşamda her şeye karşı bilhassa cesur olur. Hiçbir yüzleşmeden ve hiçbir tartışmadan çekinmezler. Bundan dolayı da yalan söyleme ihtiyacı hissetmezler. Doğru bildiği ne varsa lafı hiç dolandırmadan direkt olarak ve dürüstçe söyler. Koç burçları başkalarıyla karşı karşıya gelmekten asla çekinmez. Düzeltebileceği bir durum varsa elini taşın altına koymaktan da korkmaz.

Aslan

Aslan burcuna sahip olan insanlar kimseden korkmadan, aklına gelen her şeyi açıkça konuşabilir. Gösterişli yapısının hali hazırda göz korkutması bir yana, doğuştan şeytan tüylü olduğu için bile ona kimse karşı koyamaz. Aslan burcu insanı bir ortama girdiğinde hemen tüm dikkatleri üzerine çeker. Herkese çok sıcak davranarak kalpleri kazanabilir. Doğruları söylemekten de ne olursa olsun vazgeçmez.

Yay

Yay burcuna sahip olan insanlar dürüstlükten yana olan burçlar arasında ilk sıralarda yer alır. Aklındaki düşünceyi hiç korkmadan ve çekinmeden, hemen herkese söyleyebilir. Hiç kimseden bir şey gizleme gereği duymazlar. Yay burçları bu sebepten dolayı asla yalan söylemez. Yay burcu savruk ve dikkatsizdir ki, yalan söylese bile elinde patlama olasılığı çok yüksektir. Bu sebeple yalan söylemeye yeltenmez desek de yalan söylemiş olmayız.

Oğlak burcu

Oğlak burcuna sahip olan insanlar düşündüğü her şeyi, karşısındakine kolayca ifade eder. İnsanlardan asla çekinmez. Kimsenin ne dediğini ve ne düşündüğünü pek umursamaz. Bundan dolayı da, yalan söylemek asla onlara göre bir davranış biçimi değildir. Oğlak burcu insanı, kendi mantığını ve kendi ahlak pusulasını daha fazla önemser. Fazla hırslıdır, kuralcıdır ve yeri geldiğinde kısıtlayıcı davranır. Fakat doğrudan da asla kaçmazlar.