BIST 3.568
DOLAR 18,58
EURO 18,09
ALTIN 1.014,68
HABER /  SPOR

Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı yenerek finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı yenerek finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Abone ol

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.

1-0'lık galibiyetle finale yükseldik

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Vodafone Park'ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Galibiyet golümüz Ömer'den geldi

Karşılaşmaya hızlı başlayan ay-yıldızlılar, henüz 1. dakika Ömer Güleryüz ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, gol atmayı başaramadı ancak üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı. Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

Angola ile finalde karşılaşacağız

Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı. Ampute Futbol Milli Takımı, 9 Ekim Pazar günü Nef Stadyumu'nda Angola ile finalde karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti Yunan muhalefetini de korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti Yunan muhalefetini de korkuttu
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi
Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
Bu burçlar dürüstlükleri ile herkese örnek! Ağzından tek bir yalan duyamazsınız
Bu burçlar dürüstlükleri ile herkese örnek! Ağzından tek bir yalan duyamazsınız
Murat Kurum: Muhalefetin her şeyi algı ve yalan
Murat Kurum: Muhalefetin her şeyi algı ve yalan
Bu saatten sonra tek bir lokma bile yemeyin; tabi kilo almak istemiyorsanız
Bu saatten sonra tek bir lokma bile yemeyin; tabi kilo almak istemiyorsanız
Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Kandil gecesi adetli kadın neler yapabilir, hangi duaları okuyabilir Diyanet fetvası
Kandil gecesi adetli kadın neler yapabilir, hangi duaları okuyabilir Diyanet fetvası
Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara cüretkar pozlarıyla büyüledi! "Bitirdin bizim oğlanı ya"
Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara cüretkar pozlarıyla büyüledi! "Bitirdin bizim oğlanı ya"