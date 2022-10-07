Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı yenerek finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

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Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.

1-0'lık galibiyetle finale yükseldik

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Vodafone Park'ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Galibiyet golümüz Ömer'den geldi

Karşılaşmaya hızlı başlayan ay-yıldızlılar, henüz 1. dakika Ömer Güleryüz ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, gol atmayı başaramadı ancak üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı. Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

Angola ile finalde karşılaşacağız

Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı. Ampute Futbol Milli Takımı, 9 Ekim Pazar günü Nef Stadyumu'nda Angola ile finalde karşı karşıya gelecek.