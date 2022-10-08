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Son şampiyon Anadolu Efes Kızılyıldız'ı rahat geçti

Son şampiyon Anadolu Efes Kızılyıldız'ı rahat geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 72-59 mağlup etti.

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Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, ilk 4 dakikada rakibine sayı şansı vermedi. Zizic ile ilk sayılarını 5. dakika içinde bulan Anadolu Efes, Clyburn'ün skor katkısıyla 8. dakikada eşitliği sağladı: 12-12. M'Baye'nin üçlüğüyle son dakikada ilk kez öne geçen (15-14) lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de 5-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 12. dakikada 19-17 öne geçti. Clyburn ve Polonara ile üst üste skor üreten ve 18. dakikada skoru 31-29'a getiren Anadolu Efes, soyunma odasına da 35-34 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Beaubois ve Micic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 47-41. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 56-50 önde girdi.

Son çeyreğe Micic, Bryant ve Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 34. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 63-52. Farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, parkeden 72-59 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)

Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 16, M'Baye 6, Bryant 4, Zizic 6, Buğrahan Tuncer, Clyburn 19, Pleiss 2, Egehan Arna, Polonara 5, Dunston 4

Kızılyıldız mts: Adams 9, Lazic 5, Markovic, Mitrovic 3, Bentil 13, Lazarevic 6, Martin 8, Topic, Ivanovic 9, Petrusev 6

1. Periyot: 17-14

Devre: 35-34

3. Periyot: 56-50

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