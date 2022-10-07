BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.012,15
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'daki ABD elçiliğinden savaş uçaklarıyla paylaşım

Yunanistan'daki ABD elçiliğinden savaş uçaklarıyla paylaşım

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da bulunan ABD uçak gemisi ve üzerinde savaş uçaklarının olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Abone ol

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da arttı.

ABD'li yetkililer ve Türkiye'deki bazı otoriteler, bu askeri üslerin Rusya'nın saldırganlığına karşı hazır tutulduğunu iddia etse de, gelişen olaylar ve askeri stratejistlerin birçoğuna göre durum tam tersi.

ABD uçak gemisi Girit Adası'nda

İspanya ile Adriyatik denizinde ortak tatbikat yapan ABD ordusuna ait George W.Bush adlı gemi, Yunanistan'ın Girit adasına demirledi.

ABD'nin adadaki Suda koyunda bulunan Amerikan deniz üssünün rıhtımına demirleyen gemi mürettebatının dinlenmesi için 10 Ekime'e kadar Girit adasında kalacak. ABD'den uçak gemisine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD elçiliğinden uçak gemisi paylaşımı

ABD'nin Yunanistan Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından uçak gemisinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İki şey birlikte güzel, Yunan doğası ve ABD'nün gücü"

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Yunanları terletiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Yunanları terletiyor
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen bunu tahmin edemiyor musun?
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen bunu tahmin edemiyor musun?
Adana Demirspor Gaziantep deplasmanında liderliği geri aldı!
Adana Demirspor Gaziantep deplasmanında liderliği geri aldı!
Vatandaş elektrik faturasında böyle kazıklanıyor! Sayıştay raporu ortaya çıkardı
Vatandaş elektrik faturasında böyle kazıklanıyor! Sayıştay raporu ortaya çıkardı
Öldü denilen adam morga kaldırıldı ceset torbasını açıp evine gidecekken...
Öldü denilen adam morga kaldırıldı ceset torbasını açıp evine gidecekken...
Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu! Okul tatil edildi
Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu! Okul tatil edildi
Tarlasında ayçiçeği toplarken buldu Jandarmaya haber verdi
Tarlasında ayçiçeği toplarken buldu Jandarmaya haber verdi
Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı yenerek finale yükseldi
Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı yenerek finale yükseldi