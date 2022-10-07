Yunanistan'daki ABD elçiliğinden savaş uçaklarıyla paylaşım

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da bulunan ABD uçak gemisi ve üzerinde savaş uçaklarının olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da arttı.

ABD'li yetkililer ve Türkiye'deki bazı otoriteler, bu askeri üslerin Rusya'nın saldırganlığına karşı hazır tutulduğunu iddia etse de, gelişen olaylar ve askeri stratejistlerin birçoğuna göre durum tam tersi.

ABD uçak gemisi Girit Adası'nda

İspanya ile Adriyatik denizinde ortak tatbikat yapan ABD ordusuna ait George W.Bush adlı gemi, Yunanistan'ın Girit adasına demirledi.

ABD'nin adadaki Suda koyunda bulunan Amerikan deniz üssünün rıhtımına demirleyen gemi mürettebatının dinlenmesi için 10 Ekime'e kadar Girit adasında kalacak. ABD'den uçak gemisine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD elçiliğinden uçak gemisi paylaşımı

ABD'nin Yunanistan Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından uçak gemisinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İki şey birlikte güzel, Yunan doğası ve ABD'nün gücü"