BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Boşandığı eşini çocuğunun önünde silahla vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boşandığı eşini çocuğunun önünde silahla vurdu

İSTANBUL Avcılar’da boşandığı eşinin evine gelen bir şahıs, yanında getirdiği silahı çıkartarak tartıştığı eski eşini çocuğunun önünde silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahıs bilinmeyen nedenle boşandığı eşinin evine geldi.

Şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun kovanları ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet’e götürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi
Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için çarpıcı ifadeler!
Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için çarpıcı ifadeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Yunanları terletiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Yunanları terletiyor
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen bunu tahmin edemiyor musun?
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen bunu tahmin edemiyor musun?
Adana Demirspor Gaziantep deplasmanında liderliği geri aldı!
Adana Demirspor Gaziantep deplasmanında liderliği geri aldı!
Vatandaş elektrik faturasında böyle kazıklanıyor! Sayıştay raporu ortaya çıkardı
Vatandaş elektrik faturasında böyle kazıklanıyor! Sayıştay raporu ortaya çıkardı
Ordu'da fındık bahçesinden çıktı! Emniyet güçleri harekete geçti 2 kişi gözaltında
Ordu'da fındık bahçesinden çıktı! Emniyet güçleri harekete geçti 2 kişi gözaltında
Öldü denilen adam morga kaldırıldı ceset torbasını açıp evine gidecekken...
Öldü denilen adam morga kaldırıldı ceset torbasını açıp evine gidecekken...
Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi