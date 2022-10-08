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Erdoğan imzaladı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erdoğan imzaladı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Fatih Mehmet Aydın atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığına Bünyamin Kahraman, Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan getirildi.

İletişim Başkanlığında açık bulunan bazı bölge müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

Adana Bölge Müdürlüğüne Ali İmran Turgut, Ankara Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ali Soylu, İzmir Bölge Müdürlüğüne Cengiz Kutlu Yüksel, Kayseri Bölge Müdürlüğüne Yahya Tekin, Konya Bölge Müdürlüğüne Taner Taşkıran, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Efe Murat Erbaş, Trabzon Bölge Müdürlüğüne Murat Güler.

Adli Tıp Kurumunda açık bulunan başkan yardımcılığına Muhammet Şimşek, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği için Adnan Hut, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliği için de Sedat Özdemir görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya ve Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş ise görevden alındı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özgüven görevden alınırken, yerine Abdülkadir Yılmaz getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tamer Kırbaç, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine de Alime Karagöl'ün ataması yapıldı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Karakaş, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Recep Demir, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Soner Kaya, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gökçen Aygün, Ticaret Müfettişliğine ise Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan Çelik atandı.

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