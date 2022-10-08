Ailenin acısı genç kızın ölümünün 1. yıl dönümünde daha da arttı
BURSA’da geçtiğimiz ekim ayında karantinada olması gerekirken alkollü direksiyon başına geçen sürücü 180 kilometre hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki otomobile çarptı. 20 yaşındaki kızın ölümüne sebebiyet veren kişi mahkemece 1 yıl sonra tahliye edildi.
Olay, 23 Ekimde 2021 tarihinde İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, Doğanköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T:K (23) idaresindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir halinde olan Burak B.’nin (21) idaresindeki 16 J 2173 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kaza neticesi Burak B.’nin yanında oturan 20 yaşındaki kuzeni Ceren Özkükner araçtan savrularak orta bariyere çarptı. Ceren Özkükner olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, R.T.K’nın 2.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
"Psikolojim bozuktu, yolda uyuya kaldım"
Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında hakim karşısına çıkan, R.T.K, önceki ifadelerini tekrar ederek;” Sevgilimle tartıştım alkol aldım. Yakın zamanda annemi kaybettiğim için psikolojim bozuktu, yolda uyuya kaldım. Çok pişmanım, keşke ben rahmetli olsaydım, ailem tahliye olmamı bekliyor” dedi.
Mahkeme heyeti R.T.K’ye 12 yıl ceza verdi. İnfaz yasasına göre R.T.K 12 yılın 1 yılını cezaevinde geçirdiği için tahliye edildi.