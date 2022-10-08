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Arkadaşının telefonunu bahaneyle aldı saniyeler içinde 85 bin TL dolandırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arkadaşının telefonunu bahaneyle aldı saniyeler içinde 85 bin TL dolandırdı

KAYSERİ'de arkadaşının telefonunu bir bahaneyle alarak banka uygulamasından 85 bin TL kredi çeken ve kendi hesabına gönderen şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre D.T. (23), kardeşinin kendisine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'nin telefonunun alarak mobil bankacılık uygulamasına girdi.

D.T. sonrasında 85 bin TL kredi çekerek parayı kendi hesabına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan İ.E.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda D.T. yakalanarak gözaltına alındı.

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