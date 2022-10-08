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Damadını namaz kılarken vurdu! Diyarbakır'da korkunç olay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Damadını namaz kılarken vurdu! Diyarbakır'da korkunç olay

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre aile içerisinde sorunu olan kayınbaba damadını namaz kılarken silahla vurdu.

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Olay, Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, aile içerisinde sorunu olduğu ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı.

Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel araçla kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

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