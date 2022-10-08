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Üniversitede taciz skandalı! Kamera kayıtlarından tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üniversitede taciz skandalı! Kamera kayıtlarından tespit edildi

VAN'ın Tuşba ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir kadının taciz edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameraları incelendi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanık beyanları ile güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu "cinsel taciz-hayasızca hakaret" suçunu işlediği iddia edilen şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Van
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