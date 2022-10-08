2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser olduğu ortaya çıkmıştı! Hande Erçel'den ilk açıklama!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisinden 2 yaş büyük olan sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in küçük kızı Mavi'den kötü haber gelmişti. Kansere yakalandığı haberiyle herkesin üzen Mavi'nin annesi Gamze Erçel'den konuyla ilgili açıklama gelmişti. Hande Erçel de yeğeninin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu.

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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kısa sürede influencer olmayı başaran Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi'yle yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyordu. Ancak Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili gelen kötü haber herkesi üzüntüye boğdu. Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığı iddia edildi.

"İyi olmaya çalışıyoruz"

Bunun üzerine bir açıklamada bulunan Gamze Erçel, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gamze Erçel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz... İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz... Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten...

"Süreci sessiz şekilde atlatacaktık"

Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler"

"Her şey güzel gidiyor"

Bir mekan çıkışı objektiflere takılan Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Acelesi olduğunu dile getiren oyuncu, basın mensuplarının Mavi'nin tedavi sürecine ilişkin sorduğu soruya şöyle karşılık verdi:

"Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek. O yüzden teşekkür ederim. Doğru zaman değil, inan başka zaman söz"

"Büyüyünce doktor olacağım"

Mavi'nin babası Caner Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında, kızı ile uyku öncesi sohbet ettiği anları paylaştı. Aylin Mavi'nin bu sırada babasına "Büyüyünce doktor olacağım, benimle doktor olsana" dediği duyulmuş, Mavi'nin bu sözleri yürek burkmuştu.