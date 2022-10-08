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Evde yer fıstığı ezmesi nasıl yapılır hem pratik hem doğal!

Evde yer fıstığı ezmesi nasıl yapılır hem pratik hem doğal!

Kahvaltılarınızda ekmeğinizin üzerine, smoothie'lere, ara öğünlerinizde tüketebileceğiniz fıstık ezmesini paketli olarak almanıza hiç gerek yok. Hem Hem hesaplı hem de oldukça doğal olan fıstık ezmesinin yapılışı oldukça basit. Peki evde yer fıstığı ezmesi nasıl yapılır? Püf noktası nedir? İşte fıstık ezmesi tarifi...

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İçerisinde bol miktarda lif, vitamin ve mineralin yanında protein de içeriyor. Sağlığa oldukça faydalı olan yer fıstığını ezme haline getirerek kahvaltılarınızda ekmeğinizin üzerine sürebilir, tatlı tariflerinizde kullanabilirsiniz. Paketli olarak alınmadığı için içerisinde katkı maddeleri içermeyen, bütçe dostu fıstık ezmesi tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte yer fıstığı ezmesinin yapılışı...

Yer fıstığı ezmesi malzemeleri

250 gram yer fıstığı 
7 ml yağ ( zeytinyağı, fındık yağı, Hindistan cevizi yağı…)
1 yemek kaşığı bal 

Yer fıstığı ezmesi nasıl yapılır?

Öncelikle çiğ yer fıstığının kabuklarını soyun. Soğuk su içerisinde hızlıca yıkanır.
Geniş bir havlu üzerine serilir ve iyice kurulanır. 
Kurulanan yer fıstıklarını tavada ya da fırında kavurun. 
Kavrulan yer fıstıklarını sıcakken blender içerisinde alarak çekin. 
Çekim esnasında zorlandığında yağ ilave edebilirsiniz. 
İstediğiniz kıvama geldiğinde kalan malzemeleri ekleyerek durdurun. 
İsterseniz bir kısmını daha iri parçalar halinde bırakabilirsiniz. 
Hava ile teması az olan bir cam kavanoza yer fıstığı ezmesi yerleştirilir. Oda sıcaklığında ya da buzdolabında saklayabilirsiniz. 

Fıstık ezmesi nerelerde kullanılır?

Kahvaltılarda ekmek, pankek ya da krep üzerine sürülerek tüketebilirsiniz. 
Hurma içerisine sürülerek tüketilebilir. 
Yer fıstığının vazgeçilmez ikilisi reçeldir. Reçel ile birlikte tüketebilirsiniz. 
Kurabiye içerisine koyarak tüketebilirsiniz.
Yer fıstığı ile karışımlar oluşturarak sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.  

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