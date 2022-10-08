BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi: Restoranlara satmışlar!

İstanbul'da 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi: Restoranlara satmışlar!

İSTANBUL'da ürettiği sahte alkolü restoranlara satan şüpheli tutuklandı. Sahte alkollerin restoranlara satıldığı ortaya çıktı

Abone ol

İstanbul'da sahte alkol imal ederek restoranlara satan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin imalathane olarak kullandığı depoda yapılan aramalarda; ünlü markalara ait 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ü. isimli bir şahsın, sahte alkol imal ederek restoranlara ve eğlence mekanlarına sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince 2 ay süren takip neticesinde, şüphelinin sahte alkolleri imal ettiği depo tespit edildi.

3.500 litre alkol ele geçirildi

İmalathaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; dünyaca ünlü markalara ait 3.500 litre sahte alkol ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.

Yakalanan B.Ü. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Derya Yanık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yattı
Bakan Derya Yanık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yattı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
10 bin İran Devrim Muhafızının Kanada'ya girişi yasaklandı
10 bin İran Devrim Muhafızının Kanada'ya girişi yasaklandı
'Halka eti 3 kat daha pahalıya satıyorlar' deyip görevinden istifa etti
'Halka eti 3 kat daha pahalıya satıyorlar' deyip görevinden istifa etti
Nureddin Nebati'den canlı yayında flaş asgari ücret açıklaması artış oranı netleşti
Nureddin Nebati'den canlı yayında flaş asgari ücret açıklaması artış oranı netleşti
Evde yer fıstığı ezmesi nasıl yapılır hem pratik hem doğal!
Evde yer fıstığı ezmesi nasıl yapılır hem pratik hem doğal!
Önce makyajsız sonra makyajlı paylaştı aradaki fark şaşkınlık yarattı!
Önce makyajsız sonra makyajlı paylaştı aradaki fark şaşkınlık yarattı!
2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser olduğu ortaya çıkmıştı! Hande Erçel'den ilk açıklama!
2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser olduğu ortaya çıkmıştı! Hande Erçel'den ilk açıklama!
Üniversitede taciz skandalı! Kamera kayıtlarından tespit edildi
Üniversitede taciz skandalı! Kamera kayıtlarından tespit edildi
Seçim öncesi 6'lı masayı zorlayacak ikilem! Ahmet Hakan duyurdu
Seçim öncesi 6'lı masayı zorlayacak ikilem! Ahmet Hakan duyurdu