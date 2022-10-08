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Bakan Derya Yanık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Derya Yanık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

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Bakan Yanık, Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

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