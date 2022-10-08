Emekliler dikkat! Kamu bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank) promosyon yarışına katılıyor! 5 bin TL verilecek
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank... Promosyon yarışına özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da dahil oluyor. Kamu bankaları promosyon miktarını artırmadığı için emekliler yüksek promosyondan yararlanamıyordu. Bu nedenle emekli maaşını özel bankalara taşıyanlar oldu. Müşteri kaybetmek istemeyen kamu bankaları ise harekete geçti. 5 bin TL verilecek. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın promosyon teklifi.
Promosyon rekabetinde daha fazla geride kalmak ve müşteri kaybetmek istemeyen kamu bankaları hükümetin de talimatıyla bir hazırlık yaptı. Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Hazine ve Maliye Bakanlığı'na promosyon teklifini sundu. Her emekliye 5 bin TL verilecek. İşte o haber...
Takip ediyorsunuzdur, uzun zamandır bankacılık sektörü arasında promosyon savaşı var. Savaş diyorum çünkü herkes müşteri kapmak için müthiş bir rekabet içerisinde...
Son günlerde biraz hız kesmeye başlasa da hemen hemen her gün bir bankadan mail geliyor. Kimi '7 bin TL veriyorum' diyor, kimi 'Ben 7 bin 500 TL'ye çıkardım'... Bazıları da 'Buraya gelirsen hatta birini getirirsen 8 bin TL'yi alırsın' mealinde açıklamalar yapıyor. Ayda 2.500- 3.000 TL alan emekliler için iyi para... Bir seferlik olsa da neredeyse iki emekli maaşı kadar promosyon...
Malumunuz, bu mesele 2017'de SGK ile bankalar arasındaki sözleşmeyle başlamıştı. Emeklilere 3 yıl garanti verme koşuluyla tazminat hakkı verilmişti. O dönemden sonra da bankalar arasında tatlı bir rekabet yaşanmaya başlamıştı.