Emekliler dikkat! Kamu bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank) promosyon yarışına katılıyor! 5 bin TL verilecek

Son günlerde biraz hız kesmeye başlasa da hemen hemen her gün bir bankadan mail geliyor. Kimi '7 bin TL veriyorum' diyor, kimi 'Ben 7 bin 500 TL'ye çıkardım'... Bazıları da 'Buraya gelirsen hatta birini getirirsen 8 bin TL'yi alırsın' mealinde açıklamalar yapıyor. Ayda 2.500- 3.000 TL alan emekliler için iyi para... Bir seferlik olsa da neredeyse iki emekli maaşı kadar promosyon...