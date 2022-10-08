Yağmurda denize giren Simge Sağın, bikinili pozlarıyla nefes kesti!

Ünlü şarkıcı Simge, son dönemin popüler şarkılarını ürettiği ekibiyle mavi tura çıktı. Konser yorgunluğunu denizde keyif yaparak atan ünlü şarkıcı denize girerken çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yağmurda denize giren ünlü şarkıcı, bikinili pozlarıyla hayranlarını yine mest etmeyi başardı.

Abone ol

Miş Miş, Üzülmedin mi?, Yakın, Öpücem gibi şarkıların yanı sıra son dönemde herkesin diline dolanan Aşkın Olayım şarkısıyla pop severlerin gönlünde taht kuran Simge Sağın, yaz boyunca ülkenin farklı şehirlerinde konser verdi. Yoğun konser maratonunu geride bırakan şarkıcı, ekibiyle Göcek tatiline çıktı.

Sosyal medya hesabından yağmurda denize girdiği anları paylaşan güzel oyuncu, bikinili pozlarıyla yine hayranlarını mest etti.

Şarkısı 3 yıl sonra büyük başarı yakaladı

3 yıl önce seslendirdiği 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının YouTube'da yeniden zirveye yükselmesi ve 95 milyon dinlenmesiyle adından söz ettiren şarkıcı, müzisyen arkadaşı Onur ile Göcek'te denizin keyfini çıkardı.

Fiziğiyle kendine hayran bırakıyor

Fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Simge Sağın, o anları da 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır" notunu ekledi.

Simge Sağın kimdir?

Şarkıcı Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli‘de dünyaya gelmiştir. Babası müzisyen olan Simge, küçüklüğünden itibaren müzikle iç içe olmuştur. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan Simge, zamanla kendi bestelerini de yapmaya başlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra popüler müzik camiasında çalışmaya başlayan Simge Sağın, ilk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazandı. Sonrasında Gülşen’e 4 yıl, Yaşar Günaçgün’e ve Serdar Ortaç’a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti.



2007 yılında başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen‘in oynadığı “Annem” adlı dizi için Kıraç ile düet yapan şarkıcı, Süper FM’in jeneriği gibi sahne deneyimleri dışında pek çok jenerik ve dizi müziği çalışmasını seslendirmiştir.

2011 yılında ilk albümü ‘Yeni Çıktı’yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkaran Simge, bir anda en çok dinlenenler arasına girdi.

2014 yılında bu kez prodüktörlüğünü kendi üstlendiği ‘Bip Bip’ adlı ikinci EP albümünü çıkardı. Doğan Music Company etiketiyle piyasaya çıkan albümde, albümle aynı ismi taşıyan Bip Bip şarkısı YouTube’da 30 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı.

2015 yılında Ozan Bayraşa prodüktörlüğünde Fransız şarkıcı Riff Cohen’in ‘Dans Mon Quartier’in Türkçe sözlerle cover hali olan ‘Miş Miş’ adlı ilk teklisini çıkardı. Yine Doğan Music etiketiyle çıkan tekli Türkiye Resmi Listelerinde 1 numaraya yükseldi.

29 Ocak 2016’da ikinci teklisi olan ‘Yankı’yı yayımlayan şarkıcı, bu şarkıyı Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner ile birlikte hazırladı.

Simge Sağın, aranjör Ozan Bayraşa ile birlikte.

Simge Sağın, Erdem Kınay prodüktörlüğündeki “Yeni Çıktı” adlı ilk albümünü 2011 yılında yayınladı.

2015 yılında “Miş Miş” adlı ilk teklisini çıkardı.