Serdar Dursun'dan yalanlama geldi! "Bana ait değil"

Fenerbahçe'de formaya hasret kalan Serdar Dursun, bu sabah basında yer alan ayrılık haberlerini sosyal medya hesbından yalanladı.

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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun Sabah Gazetesi'nde yer alan açıklamaların kendisine ait olmadığını söyledi.

Serdar Dursun, "Bugün Sabah Gazetesinde yayınlanan bana ait olduğu iddia edilen açıklamalar gerçek değildir. Benim tek odağım Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamaktır ve forma için savaşmaktır." dedi.

Bu sezon Avrupa listesine yazılmayan Fenerbahçe 'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, önceki gece oynanan Avrupa maçı sonrası önemli mesajlar verdi.

"Belki Galatasaray ve Beşiktaş olabilir"

Joshua King, Valencia, Pedro ve Batshuayi'nin gerisinde kalan 30 yaşındaki oyuncu, her zaman sahada olmak istediğini belirterek, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray , belki Beşiktaş olabilir'' dedi.

"Savaş dolayısıyla gitmedim"

Yaz ayında Dinamo Kiev'den teklif aldığını belirten Serdar, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi" ifadesini kullandı.