Motorine bir büyük zam daha geliyor! Salı gününden itibaren geçerli olacak

Akaryakıt sektörü temsilcileri Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin ardından motorine 11 Ekim 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik zam bekliyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçen hafta gelen 3 zam haberinin ardından yeni haftaya ilişkin bir zam haberi daha geldi. Bu zam öncesinde motorine son 3 günde 4,03 TL zam yapılmıştı. İşte güncel rakamlar...

NTV'de yer alan habere göre, motorin grubunda 11 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Salı günü geçerli olması beklenen rakamın henüz yansımadığı, güncel akaryakıt pompa fiyatları 3 büyük şehirde şöyle...

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.

Ankara'da ise benzin 20.74 liradan satılıyor. Motorin ise 27.20 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,72 TL iken, motorin 27,23 TL'den satışta.