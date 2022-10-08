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PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı toplam 143 bin 500 lira para cezası aldı.

Trabzonspor ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 96 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Bordo-mavili takımın malzemecisi Hayati Erol'a da rakip takım tribünlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kurul, çeşitli nedenlerden dolayı Adana Demirspor'un 129 bin 500, Yukatel Kayserispor'un 112 bin, Arabam.com Konyaspor'un 50 bin ve MKE Ankaragücü'nün 42'şer bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

PFDK, Ayrıca Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

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