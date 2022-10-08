Altında düşüş başladı gram 1014 lira oldu! Elinizdeki sakın satmayın tarih belli altın bombası patlıyor

Bu haftaya yükselişle başlayan ve hafta boyunca değerini koruyan altın fiyatları sürpriz bir şekilde düşüşe geçti. Yatırımcılar ise "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 8 Ekim altının gram altın 1.014,53, çeyrek altın 1.682, cumhuriyet altını 6.708, yarım altın 3.365 liradan alıcı buluyor.