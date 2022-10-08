Otogarda feci ölüm! Otobüsün altında ezilerek can verdi

Alibeyköy Cep Otogarı’nda geri geri gelen yolcu otobüsünün altında kalan kadın feci şekilde can verdi.

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İzmir’den İstanbul’a seyahat eden bir kadın Alibeyköy Cep Otogarı’nda indi. Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.