Sade ve kakaolu enfes lezzet pankek tarifi püf noktalarıyla burada!

Pankek, yumuşacık, sıcak sıcak haliyle özellikle hafta sonu kahvaltılarında yemeyi tercih ettiğimiz kahvaltılıklardan. Pankek yapmayı hiç denemediyseniz ya da yapmayı bilmiyorsanız hiç üzülmeyin. Bu tarifle bir aşçı kadar başarılı pankek yapabileceksiniz. Tadıyla mest eden pankek tarifi haberimizin devamında...

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Önce bir kapta yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Ardından gerekli malzemeleri de ekleyip tavamızda pişiriyoruz. Sade ve kakaolu versiyonlarıyla pankek yapmak bu kadar basit. Kolay oluşu ve enfes lezzetiyle pankek artık kahvaltıların bir vazgeçilmezi. Siz de dumanı üstünde leziz mi leziz pankekler yapmak istiyorsanız hazırladığımız tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte sade ve kakaolu pankek tarifimiz...

Sade ve kakaolu pankek malzemeleri neler?

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı kakao

Pişirmek için:

Sıvıyağ

Üzerine:

Pudra şekeri

Sade ve kakaolu pankek nasıl yapılır?

Bir kapta yumurta ve şekeri çırpın.

Üzerine sütü katıp çırpın ,ardından unu ,kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edip karıştırın.

Harcı ikiye bölün bir tanesi sade kalacak diğerine kakao katıp karıştırın.

Tavaya biraz sıvı yağ katın, harçtan bir kaşık alıp tavaya dökün.

Üzeri göz göz olunca çevirin, tüm harç bitene kadar pişirin .

Üzerine pudra şekeri serpin.

Pankekin püf noktaları

Ocağın en küçük bölümünde en kısıkta pişirilmeli. Çırparken mikser kullanılmamalı çırpma teli kullanılmalı. Un eleyerek ilave edilmeli. Pankekimizi çevirirken plastik spatula kullanılmalı daha kolay çevirmemzi sağlayacak.