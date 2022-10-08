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Sevilen oyuncu Beril Pozam öyle bir dekolteli fotoğraf paylaştı ki! Gören bir daha baktı

Sevilen oyuncu Beril Pozam öyle bir dekolteli fotoğraf paylaştı ki! Gören bir daha baktı

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Beril Pozam, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Pozam, son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini adeta büyüledi.

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Yalı Çapkını dizisinin 27 yaşındaki oyuncu Beril Pozam, daha önce Ada Masalı, Afili Aşk gibi yapımlarda seyirci karşısına çıkmıştı. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan güzel oyuncu Beril Pozam, sırt dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

Hamam sahnesine tepki yağmıştı

Yalı Çapkını'nın ilk bölümünde Beril Pozam'ın boy gösterdiği hamam sahnesi, sosyal medyada oldukça tepki çekmişti. Güzel oyuncu, görücülerin karşısında çıplak kaldığı sahne nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Bunlar nasıl sahneler, hala hamamda kız mı bakılıyormuş!'' ve ''Bizim dizilerimizde kadınlarımız neden bu kadar değersiz'' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Sırt dekolteli poz

Derin sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Pozam, yazdan kalma paylaşımına ''Keşke havalar hiç soğumasa'' notunu düştü. Takipçileri, güzel oyuncuya ''Sen zaten içimizi ısıtıyorsun'' ve ''Her mevsim güzelsin'' gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını ile yeniden seyirci karşısına çıkan oyuncu Beril Pozam, özel hayatını basına sızdırmamak için oldukça özen gösteriyor ve magazin camiasından uzak mütevazi bir yaşam sürüyor. 

Sevgilisi de ünlü çıktı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten her fırsatta uzak duran Beril Pozam'ın gizli aşkı, yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin Esat'ı çıktı. Uğur Uzunel ve Beril Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte oynamıştı. 

Uğur Uzunel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'in eşi Esat karakterini canlandırmıştı.

Beril Pozam kimdir?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Beril Pozam, Özel Ahmet Şimşek Koleji'nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi'nde Sahne Sanatları eğitimi alan Beril Pozam, çeşitli tiyatrolarda sahne teknisyenliği ve oyunculuk görevi aldı. Pozam; Baba, Ada Masalı, Olağan Şüpheliler, Akrep, Afili Aşk ve AVM Sakini gibi yapımlarda seyirci karşısına çıktı.

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