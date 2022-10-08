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Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması! Hacklendi mi?

Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması! Hacklendi mi?

Akbank kullanıcıları bu sabah şokla uyandı. Banka müşterilerinin kredi kartı borçları 2 katına çıktı. Bankadan gelen ilk açıklamada 'teknik arıza denildi. Sosyal medyada tepkiler giderek artıyor... Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemleri ekstrelere mükerrer yansıdı. Bankadan yapılan açıklamada, bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.

Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.

Bu sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

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