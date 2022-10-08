Meteoroloji'den 19 kente sarı ve turuncu kodlu! Tedbirli olun! Çok kuvvetli geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün saat 04.00'ten itibaren başlayan ve yarın saat 12.00'ye kadar sürecek olan sağanak; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) olacak.