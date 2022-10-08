Meteoroloji'den 19 kente sarı ve turuncu kodlu! Tedbirli olun! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den yapılan son açıklamasına göre bugün beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Trakya ve Kıyı Ege dışında kalan bölgelerde yağış görülecek. İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Vatandaşlara tedbirli olun uyarısında bulunan Meteoroloji yurdun dört bir yanında sağanak yağış olacağı uyarısında bulundu.
Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar kuzey ve batı illerinde düşüyor. Yapılan son tahminlere göre işte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün saat 04.00'ten itibaren başlayan ve yarın saat 12.00'ye kadar sürecek olan sağanak; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) olacak.