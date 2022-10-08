Kahvaltıda bunları yiyorsanız kanser riskiniz oldukça fazla

Gün içinde tüketilen besinlerin en önemlisi şüphesiz sabah kahvaltısıdır. Özellikle güne daha dinç ve sağlıklı başlamak için sağlam bir kahvaltı yapmak gerekir. Ancak kahvaltıda tükettiğimiz yiyecekler bazen oldukça zararlı olabiliyor.

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Kahvaltı güne enerjik ve zinde başlamak için önemli bir besindir. Birçok kişi sabah uyandığı zaman kahvaltı öncesi ya kahve içer ya da yoğurtlu ürünler tüketir. Çok sayıda kişi aç karnına ne yemesi gerektiğini pek bilmez.

Sindirim sistemimizi etkileyecek zararlı yiyeceklerden mümkün mertebe kaçınmamız gerekiyor. İşte kahvaltı sofrasında asla bulunmaması gereken besinler...

Domates

Domates C vitamini ve diğer birçok besin maddesini içinde barındırır. Fakat domates tanik asit içerdiğinden dolayı aç karnına yememelisiniz. Bu asit, midenizde bulunan ve genellikle ağrılı mide sorunlarına sebep olabilecek asit miktarında artışa neden olacaktır.

Bu sebeple, ülser gibi mide problemleriniz varsa, kendi iyiliğiniz için bu tür asitli yiyeceklerden uzak durmanız en faydalısıdır.

Gazlı içecekler

Pek çok insan günün herhangi bir saatinde alkolsüz içecekler içmenin uygun olduğunu düşünür. Fakat bu tavsiye edilmez. Alkolsüz içecekleri başka bir şey yemeden içtiğinizde mideniz oldukça şişebilir. Daha da kötüsü ise, midenizdeki asit seviyesini yükseltebilirsiniz. Bunun uzun vadeli sonucu yemek borusu kanseridir. Midenizdeki asit seviyesi çok yüksek olduğunda erozyon da ortaya çıkabilir.

Yağlı hamur işleri

Sabah erkenden çoğu insan kahvaltı sofrasındaki ilk gördüğü şeye uzanarak ağzına atıyor ve aceleyle evden çıkıyor. Atıştırmak için en kolay şeylerden biri, puf böreği gibi hızlı bir atıştırmalıktır. Sizi daha doygun hissettirseler de maalesef sağlığınız için oldukça kötü bir tercihtir.

Baharatlı yiyecekler

Baharatlar yemeğinizin tadını ve kokusunu daha lezzetli hale getirir. Fakat sabah sabah, aç karnına hiç iyi bir tercih değildir. Bunun sebebi, daha sonra kramplara ve hatta asidik reaksiyonlara dönüşen mide tahrişine rahatlıkla sebep olmalarıdır.

Şekerin sindirimi çok basit olabilir, fakat aç karnına girdiğinde vücudunuzun kanınızda gerekli seviyelerini korumak için gereken insülini salgılamasını engeller. Bu olduğunda, rahatlıkla göz sorunları yaşayabilirsiniz. Daha da kötüsü, tatlılar vücudunuzdaki asit ve alkali dengesini bozar. Bu sebeple, şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığına yakalanma riskiniz varsa, tatlılardan tamamen kaçının.

Yoğurt, şüphesiz birçok sağlık yararına sahip olan birçok laktik asit bakterisi içerir. Bununla birlikte, midenizdeki asit miktarı sayesinde laktik asit aç karnına etkisiz hale gelir. Bu, bu tür süt ürünlerinde bulunan laktik asit bakterilerini öldürür ve daha da fazla asitliğe yol açar. Bu sebeple, yoğurdunuzu tercihen iyi bir yemek yedikten bir veya iki saat sonra Yemeniz en iyisidir.

Armutlar çok miktarda ham lif içerir. Aç karnına yediğinizde, hassas mukoza zarlarına zarar verirsiniz. Bu da mide hastalıklarına yol açar. Bu sebeple, en azından yulaf ezmesi veya diğer tahıllar gibi bir şey yedikten sonra çift Yemeniz önerilir.