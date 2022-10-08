Adana'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi ölenler var

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Abone ol
Hasan Arık (50) idaresindeki tır, Bahtiyar Gökçen'in (31) kullandığı tır ile çarpıştı. Tırlar, daha sonra Mustafa Aydın yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa ve yanındaki Hatice Aydın olay yerinde, tır sürücüsü Hasan Arık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralanan tır sürücüsü Bahtiyar Gökçen ile hafif ticari araçtaki İbrahim Halil (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.