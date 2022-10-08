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Veda videosu atıp ortadan kayboldu! Adana'da Hakan dronla aranıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Veda videosu atıp ortadan kayboldu! Adana'da Hakan dronla aranıyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek dronla aranıyor.

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19 yaşındaki Hakan Demiryürek ailesine ve arkadaşlarına veda videosu atıp ortadan kayboldu.  Annesi Türkan Demiryürek her yerde ekiplerle birlikte oğlunu aramayı sürdürüyor.

Hacımirzalı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan, aileyi yakından tanıdığı belirterek, “Uzaktan akrabamızda olur. Hakan için ekiplerimiz seferber oldu. AFAD ekipler, polislerimiz STK’lar bu dağda arama yapıyor. Genci tanırım sakin biriydi. İnşallah bu bölgeden çıkar ailesine kızgınlıkla saklandığını tahmin ediyoruz” dedi.

Arama çalışmalarını havadan ve karadan sürdürülüyor.

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