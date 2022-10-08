Ceketini giydi dışarı çıktı sütyensiz kombini olay oldu!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı reels ile takipçilerini mest etti. Ceket pantolon kombiniyle görülen Esmersoy'un içine sütyen giymemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Esmersoy'un paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Güzel sunucuya 27 binin üzerinde beğeni geldi.

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Kariyerine oyunculukla başlayıp spor spikerliğiyle devam eden ekranların ünlü ismi Burcu Esmersoy, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vererek en çok kazanan influencer'lardan biri oldu. Öyle ki Esmersoy'un her paylaşımı ayrı olay oluyor. Her geçen gün güzelliğine güzellik katan 46 yaşındaki Esmersoy son paylaşımıyla görenleri büyüledi.

Reels paylaşımıyla mest etti

Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Esmersoy son paylaştığı Reels ile resmen mest etti. Ceketinin içine bir şey giymeyen güzel sunucu bir bakana bir daha baktırdı.

Evlilik hazırlığı mı yapıyor?

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu Nazım Akmandil ile bozmuştu. Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Esmersoy'un şu sıralar evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi.

15 yaş küçük sevgili

Sevgilisi Esmersoy'dan 15 yaş küçük olduğu öğrenilen Nazım Akmandil'in 30 yaşında olduğu bilgileri yer alıyor. Yazılımcı olan ve birçok önemli projede yer alan Akmandil, uzun süredir Burcu Esmersoy ile birlikteliğini sürdürüyor.

Burcu Esmersoy kimdir?

Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur. Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır. Ablası ve babaannesiyle beraber yaşamıştır.

Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.

30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.