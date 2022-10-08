Çocuğunuz grip mi, korona mı? İşte anlamanızın yolu

Hepimiz sağlığımıza dikkat ederiz ancak çocuklarımızın hastalanması bizi daha kötü etkiler. Özellikle henüz hayatımızda olan koronavirüs korkusu ile çocuklarımız her hastalandığında paniğe kapılıyoruz. Peki gribe oldukça benzeyen koronavirüsü, gripten nasıl ayırt ederiz?

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2 yılı aşkın bir süredir koronavirüs ile yaşıyoruz ancak hala test olmadan tam olarak koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımızı net olarak belirleyemiyoruz. Özellikle çok sık hasta olan çocuklarımızın grip mi, koronavirüs mü olduğunu ayırt etmek oldukça güç.

Okulların başlamasıyla beraber çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları artış göstermeye başladı. Türk TORAKS Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Gökdemir, "Kovid-19 da dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlarla savaştığımız şu dönemde 'hasta çocuklardan diğer çocuklara bulaş olmaması için okula gönderilmemeli" şeklinde uyardı.

Aileler ise hastalanan çocuklarının soğuk algınlığı mı, grip mi, yoksa Kovid mi geçiriyor sorusunun yanıtını arıyor.

İşte ailelerin merak ettiği o hastalıklar:

Çocuklarda PCR testinin yapılarak pozitif çıkanların okula 7 gün gönderilmemesi gerektiğini açıklayan Prof. Yasemin Gökdemir, şu şekilde konuştu:

Kovid-19 çocuklarda belirtilerini özellikle solunum yolları üzerinde gösteren ve soğuk algınlığı ve grip belirtilerine çok benzeyen bir klinik tablo oluşturur. Altta yatan kronik hastalığı veya obezitesi olan çocuklarda ağır hastalık ve hatta ölüme neden olabilir. Bazı çocuklarda herhangi bir belirti görülmezken bazı hastalarda daha şiddetli belirtiler gözlenir. Tat veya koku kaybı Kovid-19 enfeksiyonunda çocuklarda daha az sıklıkta görülebilir. Çocuklarda Kovid-19 klinik bulguları soğuk algınlığı ve grip ile benzer olabilir. Klinik bulgular ile etken saptanamaz. Bu nedenle üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularında PCR testi yapılması ve pozitif saptanan çocukların 7 gün süresince okula gitmemesini önermekteyiz.

Çocuklar yılda 12 kez soğuk algınlığı geçirebilirler

Prof. Gökdemir, virüslerin soğuk algınlığında da rol oynadığını söyleyerek, "Soğuk algınlığı yüzde yılın her mevsiminde görülmekle birlikte sıklıkla erken sonbahar ve geç ilkbahar mevsimleri arasında daha fazla görülüp, salgınlara neden olabilir. Bunda rol oynayan en önemli risk faktörü kalabalık ortamlarda yaşamdır. Özellikle kreş ve okula giden küçük çocuklar risk altındadır. Küçük çocuklar yılda ortalama 6-8 kez soğuk algınlığı geçirirler, yüzde 10-15 çocuk ise yılda ortalama 12 kez enfeksiyon geçirmektedir. İlk semptom sıklıkla hafif düzeyde ateş, ağrılı ve kaşıntılı boğaz olup bundan sonra burun tıkanıklığı ve burun akıntısı eklenir" açıklaması yaptı.

Grip bazı çocuklarda ağır geçer

Grip tablosuna bakıldığında ise çocuklarda titreme, ateş olduğuna dikkat çeken Prof. Gökdemir, bazı çocuklarda gribin ağır geçebileceğini söyleyerek, "İnfluenza virüsünün neden olduğu grip tablosu çocuklarda sıklıkla titreme, baş ağrısı ve vücut ağrıları ile aniden ortaya çıkan ateşli bir tabloya neden olur. Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürük olabilir ve iştahta azalma görülebilir. Hatta bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma veya ishal olabilir. Çocuklarda grip tanısı burundan sürüntü şeklinde alınan bir test ile influenza virüsü gösterilerek koyulur. Gripli çocukların çoğu evde bol sıvı, dinlenme ve istirahat ile iyileşir. Bazı çocuklarda grip ağır geçer, antiviral tedavi ve hastane yatışı gerekebilir" şeklinde konuştu.

Grip ve koronavirüs aşıları uygulanmalı

Türk TORAKS Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı virüslerin yayılımına ve aşılara vurgu yaparak yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti: