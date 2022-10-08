Sadece 100 gram kıymayla karnı yarık tarifi muhteşem bir lezzet!

Yazın en şahane yemeklerinden karnıyarığı sevmeyen yoktur diye tahmin ediyoruz. Ana malzemeleri patlıcan ve kıyma olan karnıyarığı az miktarda kıyma kullanarak bütçe dostu bir şekilde yapabilirsiniz. Öyleyse karnıyarık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelin birlikte bir göz atalım...

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Türk mutfağının klasik tatlarından karnıyarık yaz mevsiminde çokça tüketilen bir yemek. Havalar soğumaya başlamışken ve patlıcanlar henüz tazeyken karnıyarık tarifi yapmak isteyenler için harika bir tarif hazırladık. Yanında pirinç pilavıyla size lezzet şöleni yaşatacak karnıyarığı bütçe dostu olarak paylaşıyoruz. Peki karnıyarık malzemeleri neler? Püf noktası var mı? İşte karnıyarık tarifi...

Karnıyarık malzemeleri

5 adet patlıcan

100 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan(küp küp doğranmış)

2 diş sarımsak(ezilmiş)

1 adet çarliston biber(ince doğranmış)

1 tutam maydanoz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı sıcak su

Sosu İçin:

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı (tepeleme)salça

Süslemek İçin

5 dilim domates

3 adet biber(kalın kesilmiş)

Nasıl yapılır?

Patlıcanları alacalı olacak şekilde soyun, kürdanla birkaç yerden delikler açın. Üzerine zeytinyağını gezdirerek 200 derecede ısıtılmış fırına verin, patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin. Kıymayı tencereye alın, suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun. Küp küp doğranmış biberleri de ekleyin. Sıvı yağını, küp küp doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyerek güzelce kavurun.

Salçanızı da ekledikten sonra sıcak suyu su ilave ederek pişmeye bırakın. Baharatlarını ve ince kıyılmış maydanozu ekledikten sonra son bir kez karıştırın ve ocağın altını kapatın. Pişen patlıcanların ortasını bıçakla nazikçe açın, içini biraz tuzladıktan sonra kıymalı harçtan koyun. Diğer patlıcanlara da aynı işlemi yaparak fırın kabınıza yerleştirin. Üzerlerine domates ve biberleri ilave edin. Sosu için, sıcak suyun içinde salçayı güzelce karıştırın ve homojen olmasını sağlayın.