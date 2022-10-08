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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Babacan seçim tarihine işaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Babacan seçim tarihine işaret etti

 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Bugüne kadar biz, 6 genel başkanının oturduğu masada hiçbir ismi, 'Bu isim olabilir veya olmaz.' diye bir diyaloğa bile girmedik." ifadelerini kullandı.

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 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gazetecilere açıklamalarda bulundu.  Bir gazetecinin altılı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklanacağını sorması üzerine Babacan "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız." dedi. Babacan şöyle devam etti:

"Masada hiçbir ismi..."

Bugüne kadar biz, 6 genel başkanının oturduğu masada hiçbir ismi, 'Bu isim olabilir veya olmaz.' diye bir diyaloğa bile girmedik. Bu konuyu sürecin sonuna doğru ele alacağımızla ilgili mutabakatımız var. Bu mutabakatı da geçen hafta yaptığımız toplantıda teyit ettik." karşılığını verdi.

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