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Devlet Bahçeli'den başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine destek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Devlet Bahçeli'den başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine destek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başörtüsü düzenlemesine iilişkin, "TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüne anayasal düzenleme ile çözüm önerisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, destek çıktı.

Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır" diyen Bahçeli, TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." ifadelerini kullandı.

 

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